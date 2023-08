Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato: Correa rimarrà all’Inter, e Sanchez ritornerà alla corte nerazzurra

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il calciomercato dell’Inter in attacco si trova di fronte ad un bivio: soprattutto per quanto concerne il ritorno di Sanchez e dall’altra la cessione di Correa.

Nonostante il ragazzo sia stato in panchina, Simone Inzaghi è stato abbastanza chiaro: Correa sta lavorando bene e sarà importante per l’Inter (e intanto Sanchez aspetta).

L’articolo Correa, la scelta definitiva di Inzaghi. Addio Inter? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG