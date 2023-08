C’è stato un sondaggio da parte del Torino per Joaquin Correa. L’attaccante, in uscita dall’Inter, ha una sua preferenza

Il Torino è sulle tracce di Joaquin Correa, in uscita dall’Inter. I granata hanno avviato i primi sondaggi e colloqui per l’attaccante argentino, ma la trattativa è attualmente in salita.

Secondo Tuttosport, la preferenza del Tucu sarebbe quella di andare in un club che giochi le coppe europee, che sia in Italia o all’estero.

L’articolo Correa Torino, trattativa in salita: ecco la preferenza dell’argentino proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG