Benjamin Pavard con ogni probabilità sarà il nuovo rinforzo in difesa per l’Inter. Simone Inzaghi ha telefonato al francese

Sono ore di attesa in casa Inter per il via libera da parte del Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il difensore francese è ormai un promesso sposo dei nerazzurri e, come rivela il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi si sarebbe già messo in contatto con lui.

Sul quotidiano si legge: «Inzaghi, comunque, non ha perso tempo e si è già messo in contatto con il francese, spiegandogli come intende impiegarlo e cosa si aspetta da lui. Pavard è pronto a mettersi a disposizione. Tra i motivi della sua decisione di lasciare il Bayern c’è proprio il desiderio di non fare più il terzino. Il braccetto, ruolo che ha già interpretato, invece, sembra quello più calzante per le sue caratteristiche: non c’è bisogno di spingere come un laterale, ma le doti tecniche possono emergere e fare la differenza. Probabile che quello con Inzaghi non sia stato l’unico contatto tra il cellulare di Pavard e l’universo nerazzurro. Alla Pinetina, infatti, ci sono pure Sommer, compagno di squadra per 6 mesi proprio al Bayern, e soprattutto Thuram, connazionale e “collega” nella nazionale transalpina. Facile che il difensore si sia fatto dare qualche indicazione su ciò che lo attende a Milano».

