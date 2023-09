Felix Correia, ex compagno di Leao, ha parlato dell’esclusione del numero 10 del Milan dai candidati al Pallone d’Oro

Intervistato da TMW, Felix Correia, attaccante di proprietà della Juve ma in prestito al Gil Vicente, ha parlato di Rafael Leao, suo ex compagno nelle giovanili dello Sporting Lisbona e si è espresso così sull’esclusione del numero 10 del Milan dalla lista dei candidati al Pallone d’Oro.

LE PAROLE – «Se penso che Leao possa arrivare a vincere il Pallone d’Oro? Sì, è vero, ho un buon rapporto con Rafael: per me è un grande giocatore. In effetti, chiunque guardi il calcio sa che è uno dei migliori al mondo. Mi ha sorpreso che sia stato escluso dalla lista dei candidati al Pallone d’Oro, ma il calcio è così: non è sempre giusto. In futuro, se continuerà a lavorare e giocare come ha fatto finora, sarà naturalmente uno dei candidati».

The post Correia: «Sorpreso dall’esclusione di Leao dalla lista dei candidati al Pallone d’Oro» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG