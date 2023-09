Olivier Giroud che ha iniziato alla grande questa nuova stagione. La volontà sul rinnovo da parte del Milan è chiara.

Giroud e il Milan avanti insieme? L’attaccante ha iniziato alla grande questa nuova stagione con 4 gol e 1 assist nelle prime 3 partite di campionato.

Come riportato da Calciomercato.com per il francese si va verso il rinnovo per un’altra stagione e i discorsi con il suo entourage verranno affrontati tra gennaio e febbraio.

The post Rinnovo Giroud Milan: chiara la volontà del club rossonero appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG