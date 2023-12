Corriere dello Sport: «Cambiaso-Kvara, contatto sospetto in area: nessuno l’aveva notato». La moviola del quotidiano romano

Focus del Corriere dello Sport anche sul contatto Cambiaso-Kvara nel secondo tempo di Juve–Napoli, avvenuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

JUVE-NAPOLI – «Cambiaso marca Kvaratskhelia, prova ad arginarlo, non guarda il pallone ma l’avversario, alla fine entrambi vanno a terra mentre il portiere della Juve raccoglie il pallone. Un episodio sfuggito alle telecamere, per questo motivo non era stato oggetto di moviola».

The post Corriere dello Sport: «Cambiaso-Kvara, contatto sospetto in area: nessuno l’aveva notato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG