Manna: «Premio frutto del progetto Next Gen. Su Scudetto e mercato…». Il dirigente della Juve riceve il Premio USSI

Giovanni Manna, presso il Circolo della Stampa-Palazzo Ceriana Mayneri a Torino, ha ricevuto il Premio USSI come dirigente dell’anno. Queste le dichiarazioni del dirigente della Juve.

PREMIO – «Sicuramente oggi devo ringraziare chi ha deciso di darmi questo premio, che devo assolutamente condividere con le persone che insieme a me hanno condiviso il percorso dei ragazzi. Abbiamo fatto un lavoro importante, iniziato tanti anni fa, e in questi ultimi anni stiamo raccogliendo i frutti. Siamo molto orgogliosi e speriamo di continuare così».

PROGETTO NEXT GEN – «Questo è un obiettivo che non è solamente sportivo ma anche patrimoniale e finanziario. Permette di poter ridurre i costi del lavoro, non dimentichiamoci tutti gli altri ragazzi che stanno giocando in Serie A o in Serie B. Non tutti riescono ad affermarsi in prima squadra. Siamo molto soddisfatti, la strada è quella giusta».

SCUDETTO – «Il nostro obiettivo, che è quello ampiamente dichiarato dall’inizio, è quello di raggiungere la prossima Champions League. È normale che siamo la Juventus e dobbiamo cercare di competere al massimo in ogni competizione. In questo momento stiamo facendo bene, siamo soddisfatti, ma siamo focalizzati su quello che è l’obiettivo. Valutiamo di partita in partita e ci faremo trovare pronti».

MERCATO GENNAIO – «Noi siamo estremamente soddisfatti dei calciatori che abbiamo in rosa, di quello che stanno facendo e di come sono stati valorizzati dall’allenatore. Poi siamo sempre pronti a valutare le opportunità che si presentano nel mercato e, senza voli pindarici, saremo pronti. Ma non siamo alla ricerca spasmodica di un calciatore in questo momento».

