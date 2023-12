Giovanni Manna, il ds della Juventus, è stato premiato come dirigente piemontese dell’anno, ecco il suo pensiero su obiettivi e calciomercato

Il dirigente della Juventus Giovanni Manna, è stato premiato presso il Circolo della Stampa-Palazzo Ceriana Mayneri a Torino. Il bianconero è stato infatti insignito con il prestigioso Premio USSI come dirigente dell’anno. Direttamente dal palco ha quindi avuto modo di esprimere il suo pensiero sulle molteplici tematiche legate al mondo della Vecchia Signora. Ecco le sue dichiarazioni.

PROGETTO SECONDA SQUADRA – «Grazie a tutti. Non è tanto importante l’esordio ma quanto il percorso. Chiunque può esordire e invece ora abbiamo ragazzi in pianta stabile in Prima Squadra. Ringrazio chi ha condiviso questo percorso che parte da lontano, come dimostra Miretti che ha iniziato con noi con dall’attività di base».

SECONDE SQUADRE – «Fortunatamente non siamo più soli. Quest’anno l’Atalanta ci ha raggiunto. Speriamo che altre squadre ci raggiungano. Siamo soli in Italia, non in Europa dove tutti traggono beneficio da questa cosa. Penso possa essere utile anche per la Nazionale».

SCUDETTO – «Sappiamo quale è il nostro obiettivo, raggiungere la Champions e rispettare i parametri economici perché la situazione non è semplicissima. Poi alla Juve lavoriamo tutti i giorni per vincere. Non sappiamo quando questo accadrá».

MERCATO GENNAIO – «Siamo contenti coi ragazzi che abbiamo, vediamo cosa succede».

RINFORZI NEXT GEN – «Se si retrocede il progetto fallisce, perché non è più professionismo. Siamo tranquilli il giusto. Coi ragazzi è un’altalena. È un percorso fatto di sbagli. Poi noi abbiamo i talenti più limpidi che sono 2005 e che sono in Prima Squadra. Non dimentichiamo che Yildiz ha da poco fatto gol in Nazionale maggiore turca. Probabilmente faremo qualcosa. Vediamo come vanno le partite».

