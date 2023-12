Michele Criscitiello è intervenuto nel suo editoriale su Sportitalia sul confronto della 15^ di Serie A tra Inter e Udinese. Ecco il suo pensiero sull’arbitro Marco Di Bello, reo di aver commesso alcuni errori a favore dei nerazzurri, impegnati con la Juventus nella lotta campionato.

INTER UDINESE- «Detto questo l’Inter vince, stravince ma ancora una volta siamo costretti a parlare di arbitri e di VAR. Lo ribadiamo sempre in questi casi: ignorate le squadre o il colore della maglia, proviamo a cogliere il concetto. Gli arbitri rovinano partite e campionato. Marco Di Bello rovina tutto quello che tocca per incapacità ma soprattutto per scarsa personalità. Non vede e non concede, giustamente, il rigore all’Inter. Poi lo richiamano da Lissone e non se la sente di dire a tutto San Siro che quel rigore non si può dare. Al netto dell’ingenuità del difensore dell’Udinese (Nehuen Perez, ndr), una palla innocua sulla quale Lautaro Martinez non ci sarebbe arrivato neanche con jet privato. Concedere un rigore quando c’è equilibrio totale, con una squadra che imposta la partita sulla difesa e poi sulle ripartenze, serve un arbitro a rompere gli equilibri».

The post Criscitiello contro l’arbitro di Inter-Udinese: «Rovina tutto quello che tocca» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG