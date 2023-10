Corsa scudetto, Ciccio Graziani ha detto la sua sulla vittoria del tricolore a fine anno: Milan pienamente in corsa

Intervistato da Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha dichiarato:

«Una tra Milan, Inter e Napoli vincerà lo Scudetto. Juventus fuori? Non credo che abbia la rosa adatta ma quando parli di loro non bisogna mai lasciarli fuori. Sul derby? Quando ho visto la formazione iniziale della Juventus pensavo che il Toro potesse approfittarne, senza Milik c’era una possibilità in più perché poi quando è entrato è cambiato tutto, ha dato profondità e forza che Miretti non dava. Il primo tempo è stato molto brutto, senza tirare in porta né da una parte né dall’altra. La Juventus con questa rosa sta facendo qualcosa di straordinario perché non ha tutta questa forza dietro. Al di là dei meriti della Juventus ma Juric non può mettere una squadra che gioca prima per non prenderle e poi per segnare».

