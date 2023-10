Stefano Impallomeni, ex calciatore e procuratore, ha elogiato il grande lavoro di Stefano Pioli dopo il derby perso con l’Inter

A TMW Radio, Stefano Impallomeni ha esaltato Pioli:

«Vale più di tre punti. Non è facile giocare contro il Genoa ora. Questo Milan ci ha intrigato per il suo mercato, Pioli c’ha messo poco a sistemare tutto, dopo il ko nel derby ora è primo. Non gli si può dire nulla. Dopo il duro ko contro l’Inter si è ripreso ed è primo, cosa dirgli? E’ un segnale forte la testa del campionato. E’ un gruppo unito, lo dimostra anche Giroud che va in porta e salva il risultato. Si sta creando un gruppo importante, si divertono, giocano un gran calcio e sono positivi»,

The post Impallomeni esalta Pioli: «Ha sistemato tutto rapidamente, ora…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG