Corsa scudetto, Enrico Varriale, noto giornalista, ha commentato la sfida tra Napoli e Inter: messaggio al Milan

Attraverso il proprio profilo Twitter, Enrico Varriale ha parlato così della corsa scudetto dopo Napoli-Inter. I nerazzurri lanciano un messaggio al Milan:

LE PAROLE- «Ha il sapore del passaggio di consegne Napoli-Inter. Uno 0-3 bugiardo con episodi che girano tutti a favore dell’Inter. Dalla traversa di Politano, al 1°gol viziato da un fallo evidente non visto da Massa che nega pure un rigore a Osimhen, a 3 paratissime di Sommer.

Per il Napoli arriva il 5° KO stagionale al Maradona nonostante il lavoro di Mazzarri alle prese con una situazione non semplice per gli errori precedenti pure del presidente. Inter che si conferma la squadra migliore del campionato netta favorita per lo scudetto»

