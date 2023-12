Mercato Milan, Geoffrey Moncada ha un nome in pole sul proprio taccuino per quanto riguarda la difesa: è Kiwior dell’Arsenal

Come riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan ha un nome in pole sul proprio taccuino per quanto riguarda il reparto difensivo.

Moncada vuole Kiwior dell’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore gradisce la destinazione ma è da capire se i Gunnersi apriranno all’operazione con tale formula.

