Corso Allenatori UEFA Pro, presenti due ex calciatori del Milan nella lista degli iscritti al corso di Coverciano

Tra i nomi iscritti al prossimo corso per allenatori UEFA Pro (il massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello UEFA), che vedrà il proprio inizio il prossimo 3 di ottobre, ci sono anche due ex Milan. Di seguito l’elenco completo:

De Rossi, Amelia e Andrea Barzagli. Questo l’elenco completo: Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Vincent Cavin, Simone Contran, Emilio Di Leo, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, Daniele Gastaldello, Manuel iori, Abdoulay Konko, Filippo Lorenzon, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Matteo Paro, Andrea Sussi, Felice Tufano e Gennaro Volpe.

