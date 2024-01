Corti, allenatore del Milan Women, ha analizzato nel post-partita la sconfitta subita contro la Juve: le dichiarazioni

Il tecnico del Milan Women, Corti, ha parlato così dopo la sfida persa contro la Juve:

PAROLE – «Purtroppo sappiamo tutti che sono episodi, chi fa un gol più dell’altro vince la partita. Questa poi è stata la prima partita ufficiale che abbiamo fatto, contente di quanto fatto sul piano del gioco, non del risultato che non muove la classifica. Oggi ci saremmo accontentate di essere meno belle ma più efficaci. Devo comunque fare un plauso a tutte coloro che hanno giocato a centrocampo tra cui Cernoia che da ex ha fatto un’ottima partita».

