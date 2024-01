L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si è espresso così nel prepartita del match contro il Monza in campionato

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Monza Inter. Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto che vede coinvolta la Juventus.

SOGNO SCUDETTO? – «L’obiettivo è quello che, dall’alto della sua storia, deve sempre cercare di vincere le competizioni in cui partecipa. Alla fine vincerà la squadra migliore in ogni competizione, se vincerà qualcun altro toglieremo il cappello e faremo i complimenti. In questo momento non siamo presuntuosi da dire che vinceremo lo scudetto. Noi lotteremo fino alla fine per tentare di vincere».

