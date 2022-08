Il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino ha ammesso l’esistenza della trattativa per portare in Puglia Samuel Umtiti.

Il Lecce sta effettivamente provando ad accaparrarsi il difensore del Barcellona Samuel Umtiti e ci sono buone possibilità che la trattativa vada in porto; ecco le parole di Pantaleo Corvino a Tuttosport. “A volte vengo rimproverato perché non comunico notizie che potrebbero avere clamore mediatico. L’idea Umtiti non posso smentirla”.

“Quando una notizia esce aumentano i rischi, perché poi i giornalisti per far vedere che ne sanno più degli altri scrivono cose che non corrispondono alla realtà. Questa è una notizia importante, che si può anche finalizzare. Quella di Umtiti è una trattativa che non smentiamo ed è una delle idee di mercato. È un affare in corso e come tale deve essere considerato, quindi tutto può succedere. Abbiamo fatto molto anche per il reparto difensivo noi ci sforziamo di fare il nostro meglio. abbiamo lavorato su tutti i settori. Se ci saranno opportunità saremo pronti a coglierle, ma abbiamo già fatto moltissimo in pochi mesi. Oltre alle 16 operazioni in entrata ce ne sono state 15 in uscita“.

