Il centrocampista inglese sta vivendo una brutta stagione mentre solo pochi mesi fa concludeva il suo miglior periodo della carriera.

In un panorama calcistico in continuo mutamento, la vita professionale di un giocatore può essere radicalmente trasformata da decisioni che vanno oltre il suo controllo diretto.

La vicenda di Ruben Loftus-Cheek al Milan illustra perfettamente quanto l’arrivo di un nuovo allenatore possa influenzare sia le prestazioni sul campo sia il morale di un atleta. La transizione da Stefano Pioli a Paulo Fonseca ha segnato un punto di svolta nell’esperienza del centrocampista inglese con la maglia rossonera.

Inizio difficile

Dopo essere stato uno dei più grandi protagonisti del Milan nella scorsa stagione, grazie allo score impressionante di 10 gol segnati, si trova ora ai margini della squadra titolare. La causa principale di tale trasformazione sembra risiedere nelle scelte di Fonseca, che ha ridimensionato notevolmente il ruolo e l’influenza in campo dell’inglese. Contrariamente a quanto si era assistito con Pioli, che aveva saputo valorizzare le qualità offensive di Loftus-Cheek impiegandolo come trequartista, il portoghese ha adottato un approccio differente, non ancora in grado di esaltare le potenzialità del giocatore.

Alla ricerca di un nuovo equilibrio

La sfida per Loftus-Cheek è ora duplice: da un lato, c’è la necessità di adattarsi ai dettami tattici di un allenatore che predilige meno le ripartenze, situazione che non favorisce le qualità naturali dell’inglese; dall’altro, vi è il bisogno di riconquistare quella fiducia in sé stesso indispensabile per ritrovare il percorso realizzativo che lo aveva contraddistinto.

Ruben Loftus-Cheek

Al lavoro per svoltare

Ancora 0 alla voce gol e assist in questa stagione, il percorso di riscatto passa attraverso un lavoro individuale mirato. Il Corriere dello Sport sostiene che l’ex Chelsea in questi giorni a Milanello si sta allenando con maggiore calma focalizzandosi sulle nuove richieste del tecnico.

