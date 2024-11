L’allenatore bianconero ha concesso diversi giorni di pausa ai suoi ma diversi giocatori, quelli alle prese con problemi fisici, si sono allenati comunque.

Nel calcio, i ritorni dalle soste per le pause delle nazionali sono spesso momenti chiave per le squadre che puntano a consolidare o riprendere la propria marcia in campionato.

Quest’anno, l’attenzione è tutta rivolta al big match che vedrà protagoniste Milan e Juventus. Il match, previsto per sabato 23 novembre alle ore 18, promette scintille e si carica di aspettative, specialmente per i rossoneri che mirano a ricollegarsi con la vetta della classifica.

Uno scontro diretto carico di aspettative

La sfida non è solo un incontro tra due colossi del calcio italiano, ma rappresenta un vero e proprio crocevia per la stagione delle due squadre. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per non veder sfumare le possibilità di rimanere agganciati alla lotta per lo Scudetto. Dall’altra parte, la Juventus non arriva all’appuntamento in condizioni ottimali, con alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.

Qui Milan

Fonseca spera che il buon momento di Leao prosegua anche dopo la sosta; i rossoneri stanno lavorando per recuperare Gabbia mentre Theo Hernandez è in dubbio per Italia-Francia di stasera a causa di una botta.

Matteo Gabbia

La situazione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Douglas Luiz, tra i giocatori attualmente infortunati, è colui che sembra avere maggiori possibilità di recuperare in tempo per il match anche se la sua è una corsa contro il tempo. A differenza del brasiliano, il giovane Adzic e Nico Gonzalez sembrano destinati a saltare l’incontro, complice il protrarsi dei rispettivi infortuni.

Leggi l’articolo completo Juventus in difficoltà: chi recupererà per il match col Milan?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG