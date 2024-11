I rossoneri fra qualche giorno inizieranno a preparare il big match contro i bianconeri: Fonseca potrebbe operare diversi cambiamenti in difesa.

Nella frenetica corsa verso l’apice della Serie A, ogni dettaglio può fare la differenza. Per il Milan, affrontare questa sfida si rivela impegnativo, soprattutto a seguito di un avvio di stagione che lo vede posizionato al settimo posto, con un distacco di 8 punti dalla vetta occupata dal Napoli.

Alla luce di questo scenario, la sosta delle nazionali si presenta come un momento cruciale per organizzare il riscatto. Una sfida di rilievo attende i rossoneri: il match contro la Juventus potrebbe infatti rivelarsi decisivo per le sorti della squadra nel campionato.

Le strategie per tenere vivo il sogno Scudetto

Nonostante le difficoltà e il gap da colmare, il Milan non ha intenzione di arrendersi nella lotta per lo Scudetto. La ripresa del campionato vedrà i rossoneri affrontare con rinnovato spirito combattivo la sfida contro la Juventus. Questo match rappresenta non solo una prova di forza ma anche l’opportunità di dimostrare che la squadra ha le carte in regola per competere al massimo livello.

Il ritorno in campo

Al centro del palcoscenico di questa fase di recupero c’è Matteo Gabbia. Il difensore, come riportato da Il Corriere dello Sport, è ai box per un problema muscolare ma punta a tornare in campo quanto prima. L’ex Primavera, consapevole dell’importanza del match, sta lavorando intensamente a Milanello con un programma di allenamento differenziato, mirato a garantirgli la migliore condizione fisica possibile per il rientro.

Fikayo Tomori

Cambi in vista

La possibile presenza di Gabbia nella formazione del Milan aggiungerebbe un tassello importante alla difesa di Paulo Fonseca, messa duramente alla prova in questa prima fase della stagione. La sua assenza è stata avvertita, e il suo ritorno potrebbe non solo consolidare il reparto arretrato ma anche infondere sicurezza. Accanto a lui, potrebbe trovare spazio Fikayo Tomori; il difensore inglese ultimamente ha giocato veramente poco.

