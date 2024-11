L’attaccante nigeriano sta giocando in Turchia ma è tuttora di proprietà del Napoli.

Nel mondo del calcio, il nome di Victor Osimhen è diventato argomento di ferventi discussioni, specie alla luce dell’interesse manifestato da grandi club come il Milan.

Attaccante di punta al Galatasaray, ma di proprietà del Napoli, il nigeriano continua a far parlare di sé grazie alle prestazioni eccezionali sul campo. Ma cosa c’è di vero dietro le voci che vedrebbero il giocatore nigeriano possibile nuova stella dei rossoneri? E quali potrebbero essere gli ostacoli economici e strategici di un tale trasferimento? Calciomercato.com risponde a queste domande.

La situazione attuale

Victor Osimhen sta dimostrando il suo valore in campo con grandi prestazioni al Galatasaray. Questo ha naturalmente attirato l’attenzione di grandi club, tra cui il Milan. L’attaccante, pur giocando nel club turco, resta di proprietà del Napoli, elemento chiave che complica la situazione.

Costi e considerazioni economiche

La questione economica rappresenta un potenziale ostacolo all’arrivo di Osimhen al Milan. L’investimento richiesto per un calciatore del suo calibro è considerevole. Si parla di una cifra che potrebbe aggirarsi attorno ai 75 milioni di euro, oltre alla necessità di gestire un ingaggio notevole, nell’ordine dei 12 milioni di euro netti. Questi numeri pongono dei seri interrogativi sulla fattibilità dell’operazione sia per il Milan che per altre squadre interessate, come la Juventus, considerando le politiche di bilancio e gli sforzi finanziari coinvolti.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

L’ammissione del dirigente rossonero

Nonostante le voci e l’interesse, al momento non vi sono certezze riguardo al futuro di Victor Osimhen e alla sua possibile destinazione. Zlatan Ibrahimovic, interrogato sulla questione, ha risposto con un sorriso enigmatico, lasciando tutto nel campo delle ipotesi. Al momento non c’è nulla, in futuro chissà: di certo è che il Napoli non ha nessuna intenzione di reintegrare in rosa il nigeriano neanche in futuro.

