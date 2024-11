L’attaccante esterno sembra attraversare un ottimo momento di forma dopo aver vissuto un inizio di stagione caratterizzato da dissidi con l’allenatore rossonero.

In un periodo in cui il calcio vive storie di alti e bassi, c’è chi come Rafael Leao segna un percorso di riscatto e brillantezza che illumina sia il palcoscenico dei club che quello internazionale.

La stella portoghese ha dimostrato di essere un elemento chiave grazie a prestazioni straordinarie. Nei suoi ultimi impegni, il giovane attaccante si è contraddistinto per una serie di prestazioni eccezionali, alimentando discussioni nel mondo del calcio.

Rapporto controverso

Quando il Milan ha annunciato Paulo Fonseca in molti hanno pensato che il numero 10, suo connazionale, potesse fare il definitivo salto di qualità. In realtà i due non si sono presi all’inizio e l’allenatore gli preferiva spesso e volentieri altri giocatori: Leao ha vissuto 3 panchine consecutive e già si parlava di possibile partenza a gennaio.

La rinascita

Poi c’è stata la svolta: nelle ultime 3 partite tra club e nazionale, l’ex Lille ha segnato 3 gol e 1 assist. L’apice di questo periodo d’oro è stato il suo contributo nella partita contro la Polonia, dove il suo primo gol è stato il frutto di una giocata individuale di pregevole fattura, segno di un talento che fatica a passare inosservato.

Elogi e prospettive future

Di fronte a una tale esplosione di talento e determinazione, non potevano mancare i riconoscimenti da parte della stampa e degli addetti ai lavori. QS stamattina ha dedicato un approfondimento a Leao, celebrandone le gesta con enfasi sottolineando come si possa parlare di “nuovo Leao“. Anche il suo allenatore in nazionale Martinez lo ha esaltato “E’ tra i migliori al mondo nei duelli”.

