Intervenuto a Radio Rds, Serse Cosmi, ha parlato del periodo di crisi della Roma:

LE PAROLE- «La Roma ha vinto solo contro una squadra che è sotto di lei in classifica; se vai a Milano con pochi punti, l’Inter ti mangia! La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre. Adesso la Roma è nella situazione che deve fare tanti punti prima di andare a Milano. Il campionato mi sta piacendo perché propone sempre qualcosa di nuovo»

L’articolo Cosmi avvisa la Roma: «Se vanno a Milano cosi, l’Inter li mangia» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG