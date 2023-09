Marco Materazzi alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Inter-Sassuolo e della lotta Scudetto. “Ogni tre giorni non è facile giocare. Già ad Empoli si era vinto ma poteva esserci stata un pizzico di stanchezza. Il grandissimo gol di Dimarco ha permesso di fare i tre punti. Quindi è una battuta d’arresto che ci può stare. Siamo partiti alla grande e andremo a riprendere il nostro cammino perché la squadra è forte”.

Marcus Thuram

Nessun allarme

“C’è stato un piccolo ‘down’, perché una sconfitta con il Sassuolo, che per tradizione non è la nostra vittima preferita ma forse siamo noi la loro vittima preferita, ci può stare. Detto questo, abbiamo un ambiente sano, dove tutti remanano nella stessa direzione, a partire dai tifosi, allo staff, ai dirigenti, ai giocatori. Non vedo grandissime preoccupazioni”.

Le possibilità dei nerazzurri

“Il campionato italiano negli ultimi quattro anni ha avuto quattro padroni differenti, quindi è assolutamente livellato. E lungo. Adesso c’è la Champions che è tosta e che diventa sempre più impegnativa, devono essere bravi tutti a mantenere certi livelli. Basta una o due settimane dove sbandi e si può sorpassare ad ogni curva. Sembra un Gran Premio. Non è facile, ma l’Inter però ha la forza e le caratteristiche per lottare su tutti i fronti”.

L’articolo Materazzi: “C’era un pizzico di stanchezza anche ad Empoli, ci può stare anche perché tutti remano nella stessa direzione” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG