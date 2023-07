L’allenatore Serse Cosmi ha detto la sua sulla corsa Scudetto della prossima stagione.

Serse Cosmi ha lodato la forza dell’Inter in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Il Manchester City è forte, Guardiola è bravo, ma non mi fa battere il cuore. Il Napoli, invece, mi ha proprio divertito. Se nel calcio ci fosse giustizia, oltre allo scudetto, avrebbe dovuto esserci anche in finale di Champions”.

Davide Frattesi

“L’Inter può vincere lo scudetto. L’uscita di Brozovic va metabolizzata, Frattesi è una bella mezzala. Il Napoli è il più strutturato, pure se non c’è più il mio amico Spalletti. L’avversario più forte che ho incontrato è Ronaldo il Fenomeno. Sembrava capitato per caso in mezzo al campo a giocare assieme a 21 esseri umani, mentre lui era di una categoria superiore“.

L’articolo Cosmi: “L’Inter deve metabolizzare l’uscita di Brozovic ma può vincere lo Scudetto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG