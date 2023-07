Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha parlato in vista della Juventus. Le dichiarazioni

Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha parlato di Juventus-Napoli del 2020.

LE PAROLE – «Un’altra squadra ha fatto un gesto invece che è l’antitesi della sportività, quando al Napoli fu impedita la trasferta per motivi sanitari seri. Quella squadra invece decise di scendere in campo per prendersi i 3 punti perché il Napoli non si presentò. Così non si fa…».

