Cosmi: «Marotta tra i migliori dirigenti degli ultimi 20 anni. Faceva risultati anche al Venezia». Così il tecnico sul dirigente ex Juventus

Serse Cosmi, allenatore, ha parlato così a RDS dell’ex ad della Juventus, ora all’Inter, Beppe Marotta.

Le sue parole: «In assoluto uno dei più grandi, non da adesso, ma tra i dirigenti calcistici che ci sono stati negli ultimi vent’anni. Perché non è da adesso che sta ottenendo risultati. Chiaro poi, quando vai alla Juventus e all’Inter, la cassa di risonanza è assoluta, ma Marotta ha fatto risultati già a Venezia e a Genova con la Sampdoria, per quelle che erano le possibilità di quelle società. Marotta è un grande. Tanto è vero che ha iniziato nel calcio facendo altri ruoli».

