Calciomercato Juve, tutto vero! Giuntoli pronto a prendersi Felipe Anderson a zero. Il rinnovo con la Lazio è completamente bloccato

Anche il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto conferma il tentativo della Juventus per ingaggiare Felipe Anderson a parametro zero in estate: la notizia era stata anticipata qualche giorno fa da Il Messaggero.

I dialoghi tra il brasiliano e la Lazio per il rinnovo del contratto in scadenza sono completamente fermi. Giuntoli è in pole per prenderlo.

