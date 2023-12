Juventus Next Gen Pineto streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match valido per la 17esima giornata di Serie C

Terza partita in otto giorni per la Juventus Next Gen. I bianconeri ospitano, sabato 9 dicembre alle ore 16:15, il Pineto. Il match sarà valido per la 17a giornata del campionato di Serie C, girone B. Dopo le sconfitte di misura contro Cesena e Lucchese, la Juve va a caccia di punti importanti per la classifica. Il Pineto si presenta ad Alessandria al sesto posto.

DOVE VEDERE IN DIRETTA LA PARTITA

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

The post Juventus Next Gen-Pineto streaming LIVE e diretta TV: dove vederla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG