Mister Serse Cosmi si è espresso sull’Inter in ottica Scudetto e su quelle che saranno le prossime sfide nerazzurre

Ai microfoni di RDS l’allenatore Serse Cosmi nei confronti dell’Inter.

«Premesso che l’Inter è la più forte e in questo momento può andare a vincere dappertutto per la qualità del gioco, la forza, la convinzione e la consapevolezza vera di essere una grande squadra, la sfida con la Lazio sarà dura. Se la squadra di Sarri gioca al massimo è pericolosa per tutti. Però, oggi, l’Inter quello che lascia intravedere è una convinzione e una qualità superiore a tutti»

L’articolo Cosmi sicuro: «L’Inter può vincere in qualsiasi competizione» proviene da Inter News 24.

