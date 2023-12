L’esterno offensivo del Manchester United Martial potrebbe addirittura finire alla corte dell’Inter nella prossima sessione di calciomercato

Come riportato da FCInterNews, l’Inter potrebbe tentare l’ennesimo colpo a parametro zero per cercare di completare al meglio la sua rosa. Il nome nel mirino è quello dell’ala offensiva Anthony Martial.

L’attaccante del Manchester United infatti non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con la squadra, e già qualche anno prima era un pallino di Ausilio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Martial vicino all’Inter: pronto il prossimo colpo a zero. La situazione proviene da Inter News 24.

