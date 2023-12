Le dichiarazioni di Ventura, ex allenatore della Nazionale e del Torino, ha voluto parlare della lotta scudetto che dell’Inter

In esclusiva a Gonfia La Rete, l’allenatore ex Toro Ventura ha parlato dello scudetto e del percorso che sta facendo l’Inter.

«Continuo a dire che solo l’Inter è più forte del Napoli in generale. Il Napoli attuale è in convalescenza e ha bisogno di recuperare la salute. Credo che il Napoli abbia la porta aperta sia per centrare la Champions che qualche altra competizione».

