L’ex difensore del Milan ha analizzato la sfidante dell’Inter nella prossima finale di Instabul

Dagli studi Sky Sport, Alessandro Costacurta, ha voluto soffermarsi sul Manchester City, prossimo avversario dell‘Inter nella finale di Instabul.

LE PAROLE- «Punti deboli del City? Per me ne ha uno. La qualità è veramente altissima, per me è la squadra piu forte d’Europa, ma credo che la velocità di alcune ripartenze possa metterli in difficoltà. Poi è chiaro che in questo momento rimane la favorita»

L’articolo Costacurta avvisa l’Inter: «City squadra più forte d’Europa, ma ha un punto debole» proviene da Inter News 24.

