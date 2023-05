Spuntano delle indiscrezioni sul futuro del tecnico piacentino: possibile addio anche in caso di vittoria della Champions League

Nonostante la conferma arrivata dal presidente Zhang, non sembra cosi salda la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

Come riportato da Il Giornale, il tecnico sarà sicuramente confermato per l’anno prossimo, ma non c’è da escludere un saluto in caso di vittoria ad Instabul, emulando le gesta di Josè Mourinho. Scenario difficilmente realizzabile, ma comunque da non tenere conto.

L’articolo Inter, addio di Inzaghi dopo Instabul? La situazione proviene da Inter News 24.

