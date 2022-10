Intervenuto a Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato così la splendida coreografia organizzata dalla Curva Sud per Milan-Juventus

Intervenuto a Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato così la splendida coreografia organizzata dalla Curva Sud per Milan-Juventus:

«È San Siro… Brividi. Grandissima emozione, grandissimo orgoglio di far parte di quella famiglia lì. Quando entri in uno stadio così anche da avversario… Come andare a Liverpool quando senti “You’ll never walk alone” o come quando vai a Roma a sentire “Grazie Roma”. Sono emozioni»

