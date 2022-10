La Fiorentina sta preparando la sfida di domani sera contro la Lazio e i viola cercano conferme con Jovic in attacco

Dopo il gol in Conference League, secondo in stagione dopo quello alla Cremonese in Serie A, per Luka Jovic è tempo di trovare conferme. Ha giocato 90′ in Europa e ora contro la Lazio è pronto a rilanciarsi ancora una volta dall’inizio. Italiano vuole dargli continuità e ora che si è sbloccato potrebbe essere tolto di dosso qualche pressione in più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

