Sono queste le parole di Billy Costacurta a Sky Sport sul Milan per commentare la vittoria dei rossoneri sulla Juventus.

Ecco le parole di Billy Costacurta che parla a Sky Sport del successo del Milan contro la Juventus: “È chiaro che quando rientra Theo Hernandez, uno dei migliori terzini al mondo, qualcosa è diverso. Il 4-3-3 ha funzionato, c’erano dei difensori un po’ più attenti dell’altra sera e non può essere un caso.“

sede Milan

L’ex giocatore rossonero conclude così la sua analisi tecnica: “Spostare Kalulu sulla destra e mettere Gabbia poteva essere un rischio. In realtà entrambi sono stati bravissimi. Diaz? Ha fatto un bel gol ed è stato bravo. Il Milan è una squadra che quando funziona esalta i singoli, contro la Juventus è stato così“. Insomma si esalta anche l’ex difensore rossonero vedendo questo Milan in forma in vista della Champions League.

