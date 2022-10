Sono queste le parole di Brahim Diaz, il centrocampista del Milan, parla ora a Mediaset dopo la partita vinta contro la Juventus.

Ecco le parole di Brahim Diaz, trequartista del Milan, che parla a Mediaset del successo contro la Juventus: “Ho sempre dato tutto per per la squadra e sempre voglio dare tutto per la squadra, ogni giorno che lavoro. Come ho detto, l’importante è la squadra e personalmente certo che sono felice per il gol, non posso dire di no, ma io lavoro ogni giorno e la squadra lo sa, quindi noi vogliamo sempre dare il 100%“.

L’esultanza dopo la rete: “Non era preparato. Leao è sempre sorridente, un giocatore incredibile, top. Ha fatto tutto lui, non abbiamo preparato niente“.

Conclude sul ruolo in campo: “Prepara sempre la partita e la prepara sempre bene, quindi lui mi ha messo lì e io ho dato tutto per la squadra. Sono felice perché quando uno gioca è sempre felice, ma la squadra è troppo forte. Come ho detto, noi dobbiamo lavorare uno per uno e questo è l’importante. Se Pioli mi mette lì sono contento“.

