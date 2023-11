L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ammette di avere un debole per il numero 10 interista.

L’Inter è in testa al campionato con 2 punti di vantaggio sulla Juventus ed in testa al proprio girone di Champions League al pari con la Real Sociedad; entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi. Buona parte del merito di questo grande avvio di stagione dei nerazzurri è di Lautaro Martinez, autore finora di 14 goal in 15 partite.

La gara col Salisburgo

Alessandro Costacurta a Sky sport ha parlato di Inter e di Lautaro Martinez in termini entusiastici. “L’Inter è riuscita a trovare un grande equilibrio e la difesa fa in modo che le rivali siano poco pericolose per Sommer e deve ringraziare sicuramente la squadra. Il meglio dell’Inter nella gara contro gli austriaci è sicuramente il passaggio del turno. Credo che tutta la squadra stia vivendo un grande momento. Ma voglio dire anche che questo Lautaro è il meglio perché è in uno stato di grazia pazzesco. Insieme ad altre 77 cose però…“.

Lautaro Martinez

Sul capitano

“Lautaro? I numeri dimostrano che è imprescindibile. Mi piace la leadership raggiunta in questi anni. Mostra la sua capacità di guidare la squadra. Non me ne voglia nessuno, ma credo che proprio quando lui non è stato protagonista nell’Argentina campione del mondo, abbia svoltato. Da lì è diventato un calciatore molto più importante, è diventato consapevole di qualcosa. Il sorpasso di Alvarez nell’undici titolare di Scaloni e il non esser e protagonista da titolare lo ha fatto arrivare tra i primi tre al mondo, non so se esagero“.

L’articolo Costacurta: “Lautaro ha svoltato dopo non essere stato protagonista con l’Argentina, ora è tra i primi 3 al mondo” proviene da Notizie Inter.

