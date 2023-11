L’ex centrocampista Stefano Impallomeni si è voluto complimentare con l’allenatore piacentino per quanto fatto alla guida del club nerazzurro.

Stefano Impallomeni a TMW Radio ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter a Salisburgo. “Complimenti all’Inter, un Lautaro straordinario. Inter che ha giocato con grande consapevolezza e un Napoli così così”.

Simone Inzaghi

I migliori attaccanti del campionato

L’attaccante argentino dell’Inter continua a crescere: l’ex centrocampista lo sottolinea anche se non riesce a chiarire se fosse o meno il migliore in assoluto della Serie A. “Ci sono Lukaku ed Osimhen, ma Lautaro sta sbalordendo, per i numeri, per come trascina la squadra. E’ in uno stato di grazia. Colpisce come un toro scatenato”.

Consapevolezza

Impallomeni sottolinea infine in cosa è migliorata la squadra di Inzaghi facendo un grande complimento all’allenatore. “E’ un’Inter famelica, ha la mentalità giusta. Gioca sempre con questa intensità, la finale di Champions ha cambiato qualcosa in questo. La mentalità la costruisci giorno per giorno, con gli allenamenti, e si vede ora. C’è connessione e Inzaghi ha raggiunto un record ora. E Conte è stato cancellato da questo punto di vista. Ora Inzaghi deve vincere lo scudetto per togliersi l’etichetta di bello e inconcludente in campionato. Ha conquistato la finale di Champions ma ti ricordi chi ha vinto, non il secondo. Deve vincere lo Scudetto”.

