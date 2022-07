L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha analizzato i colpi di mercato finora realizzati per fare una previsione per la prossima stagione.

La Gazzetta Del Mezzogiorno ha intervistato Alessandro Costacurta che vede un derby d’Italia all’orizzonte per lo Scudetto. “Sono convinto che l’equilibrio regnerà ancora sovrano. Ma stavolta, le due rivali potrebbero essere soprattutto Inter e Juventus che hanno acquistato grandi campioni come Lukaku, Di Maria e Pogba, pur rischiando di perdere punti di forza quali De Ligt o Skriniar”.

“Il Milan è ancora indietro sul mercato, così come Roma e Napoli che ha ceduto una colonna come Koulibaly. L’Inter si è rinforzata notevolmente e ha riformato la formidabile coppia d’attacco dello scudetto vinto con Antonio Conte. Ma anche la Juventus ha trovato grandi campioni e soprattutto recupera un talento puro come Federico Chiesa. Le altre non sono ancora entrate nel vivo. Dybala potrebbe essere ad esempio un fattore in grado di cambiare gli equilibri“.

