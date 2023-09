Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e ora opinionista a Sky, ha parlato a Tuttosport dello Scudetto in Serie A

SCUDETTO – «Il Napoli sicuramente lo metto fra Inter e Milan, anche se la perdita di Kim, il miglior difensore d’Europa nella scorsa annata, è molto importante. E poi occhio alla Juventus. Non avrà le coppe e questo sarà un vantaggio. I bianconeri hanno una buona difesa, un centrocampo che potrebbe migliorare con Pogba se stesse finalmente bene. E i due davanti, Chiesa e Vlahovic, che io chiamo i due cocciuti, sono molto forti. Ovvio che i conti vadano rispettati e la Juventus era giusto che valutasse offerte per loro, ma al tempo stesso sono convinto che Giuntoli non volesse cederli, perché sono bravi, giovani e possono avere tanti anni davanti. Devono togliersi dalla testa alcuni pensieri che non li fanno rendere al meglio perché insieme possono essere devastanti. E con loro la Juventus può lottare per lo scudetto».

MALDINI – «Molto, come a tutti. Io posso solo dire che Paolo è una risorsa in qualsiasi ambiente lo si metta, ma deve fare qualcosa che gli piaccia, non la semplice bandiera. In questi anni ha dimostrato di sapere fare quel lavoro, però ora il Milan ha scelto un’altra metodologia, che non giudico. Vedremo i risultati».

