Niente di grave per Paul Pogba dopo Empoli ma la sensazione di Allegri è che non possa contarci al 100% per tutta la stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico livornese della Juve avrebbe in mente un paio di alternativa: la prima è rappresentata da Miretti, già utilizzato tra le linee, mentre la seconda opzione è quella di Yildiz, classe 2005 che ha stregato l’allenatore e non solo.

