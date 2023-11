L’economista Carlo Cottarelli non ha intenzione di arrendersi per quel che riguarda il progetto InterSpac.

Carlo Cottarelli torna a parlare dell’azionariato popolare al canale YouTube di QSVS. “InterSpac esiste ancora, noi siamo ancora pronti a far partire la raccolta fondi se c’è interesse della proprietà per collaborare con i tifosi che vogliono mettere capitale”.

La possibilità

E’ chiara una cosa, sulla base del sondaggio fatto due anni fa: i soldi dell’azionariato popolare non bastano per comprare l’attuale società. Per cui il progetto è di collaborazione che potrebbe essere utile perché i soldi dei tifosi possono rimpiazzare il debito della società. Potrebbero investire quei 35 milioni, adesso non ricordo il dato esatto, per rinforzare la squadra e non per coprire gli interessi sul debito”.

Sede Inter

Il modello

“Pensiamo anche che l’azionariato popolare possa ulteriormente rafforzare il legame tra club e tifosi e portare ulteriore benefici in entrate. Modello Bayern? Il punto di riferimento è quello, con una struttura di governance ben chiara. Il modello funziona bene, con tre pillar investor che contribuiscono con il 25% del capitale. Non si può necessariamente replicare quel modello perché magari i tifosi non possono arrivare al 75% dell’Inter, ma possono aiutare ad abbattere il debito e rendere più forte la società. Bisogna essere in due per ballare il tango”.

I rifiuti

“Quanti ‘no’ ho preso? Il primo tentativo lo abbiamo fatto forse addirittura sul finire del 2018. E’ molto preliminare, non c’è stato alcun contatto diretto in quella occasione. Poi abbiamo fatto il questionario che ha attirato molta attenzione, 80 mila interisti hanno detto che avrebbero voluto investire, e c’è stato un secondo contatto ma non c’era interesse. Ho provato di nuovo, una terza e una quarta volta più di recente. Capisco anche la posizione di Zhang, perché è chiaro che è una complicazione non indifferente fare entrare 200 mila tifosi. Credo nel fatto che voglia andare avanti e che abbia le risorse per farlo, anche nell’ultima assemblea ha affermato questo. Non ho motivi per pensare che non ce la faccia, spero possa farlo anche senza questo aiuto. I risultati effettivamente ci sono. Ci hanno messo un mucchio di soldi”.

L’articolo Cottarelli: “InterSpac esiste ancora e potrebbe intervenire sul debito della società, credo che Zhang possa andare avanti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG