Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Cagliari

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve con il Cagliari. Di seguito le sue parole.

JUVE A PIU’ ANDATURE – «Era importante vincere, comunque ci metteva in buone condizioni di classifica per allungare sulle inseguitrici. Vincere non è semplice. Dopo il 2-0 ci siamo fermati nella gestione della palla che doveva circolare più velocemente, prendendo un gol su contropiede dopo un angolo nostro. Fortunatamente il gol è capitato in una partita dove è stato ininfluente».

POCHI GOL – «Bisogna essere più efficaci, con più serenità nell’ultimo passaggio. Siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Se all’inizio del campionato ci scomponevamo un po’ se non segnavamo ora rimaniamo compatti, questo per me è molto importante».

MEGLIO NELLA RIPRESA – «Già negli ultimi 15 minuti del primo tempo le gambe giravano in modo diverso. Abbiamo faticato nei primi 30 minuti, poi ci siamo più sciolti. Nella ripresa siamo entrati bene. Bisognava segnare prima, ma siamo rimasti compatti e abbiamo sfruttato bene le palle inattive. Il Cagliari è una squadra noiosa, era importante vincere stasera e va grande merito ai ragazzi».

ATTACCO A SECCO – «Non sono preoccupato, ora tiriamo anche da fuori ma serve precisione. I gol li faranno, devono rimanere sereni e tranquilli».

