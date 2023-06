L’economista Carlo Cottarelli commenta l’attuale stagione dei nerazzurri.

Carlo Cottarelli esprime le sue sensazioni a 2 giorni dalla finale di Champions League ai microfoni di FcInter1908.it. “E’ una partita secca e bisogna giocare senza essere nervosi, bisogna essere rilassati, sapendo che la pressione ce l’hanno gli altri. Dobbiamo affrontare questa partita come un’opportunità. Sarebbe una bella stagione anche in caso di sconfitta. E’ come il centometrista che riesce a fare il tempo da record solo quando è sciolto”.

Erling Haaland

“Il nostro dovere lo abbiamo già fatto. Fanno paura Haaland, che è un mostro, e poi Gundogan, un altro fenomeno. Può essere decisivo Calhanoglu, anche perché gioca in casa. La stagione è positiva, non c’è dubbio. Abbiamo fatto anche meglio dell’anno scorso. In campionato abbiamo concluso al terzo posto, che cambia poco rispetto al secondo. Abbiamo confermato la Coppa Italia e siamo arrivati in finale di Champions, e non è una cosa da poco. Quindi, direi meglio dell’anno scorso. Nonostante questo numero di sconfitte così alto, cosa davvero strana“.

L’articolo Cottarelli: “L’Inter deve giocare rilassata, la stagione è positiva anche in caso di sconfitta, punto su Calhanoglu” proviene da Notizie Inter.

