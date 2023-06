Che numeri quest’anno per Gianluca Lapadula! Il bomber del Cagliari “agguanta” Osimhen per numero di reti segnate quest’anno

Con il gol messo a segno dopo pochi minuti dall’inizio di Cagliari-Bari, Gianluca Lapadula è arrivato a quota 26 marcature stagionali con i rissoblù.

Per l’italo-peruviano gli stessi numeri di un mostro sacro del massimo campionato come Osimhen, così suddivisi: 21 in campionato, 4 fin qui durante i playoff e 1 in Coppa Italia.

