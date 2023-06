L’esterno olandese dell’Inter Denzel Dumfries ha raccontato quando ha iniziato a credere di poter fare grandi cose in Champions.

Denzel Dumfries ha mostrato tutta la sua determinazione in vista della finale di Champions in un’intervista a vi.nl. “Giocare una finale di Champions non era uno dei miei obiettivi, ma è un onore. Un grande palcoscenico. Sono molto orgoglioso di stare lì. Non abbiamo avuto una stagione facile, ma anche questo è un vantaggio per noi”.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

“Questo ci fa venire fame. Vincere la Champions League è un traguardo enorme. Quello che dobbiamo fare in ogni caso è assicurarci di avere una buona tattica. Nella finale di FA Cup abbiamo visto che hanno un ottimo centrocampo. Ma l’attenzione è su noi stessi. Ci prepareremo nel miglior modo possibile. Dimostreremo di avere una squadra forte. Dopo la gara col Bayern, quando Onana è entrato e ha gridato che potevamo vincere la Champions League, in quel momento ci ho creduto anche io”.

