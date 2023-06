Il promotore del progetto InterSpac Carlo Cottarelli ha detto la sua sull’operato di Simone Inzaghi.

Carlo Cottarelli è stato intervistato da FcInter1908.it per parlare anche di un eventuale cambio di proprietà dell’Inter. “Non ho mai messo in discussione Simone Inzaghi. Quindi, non vedo perché un allenatore che ha portato la squadra in finale di Champions non debba vedere il suo contratto rinnovato”.

Sede Inter

“Interspac resta aperta all’attuale proprietà così come a eventuali altre proprietà. Credo che ci sia un valore aggiunto nell’avere l’azionariato popolare, sia in termini di entrate, sia in termini di minori spese, di minori interessi sul debito. Noi rimaniamo aperti a continuare e rinnovare il dialogo con l’attuale proprietà. Se poi dovesse esserci un cambio, saremmo nella stessa posizione. Non abbiamo avuto ulteriori contatti con Zhang, ma se ci fosse disponibilità, saremmo pronti a partire“.

