Michele Mignani, allenatore del Bari, ha parlato prima del fischio d’inizio della finale playoff contro il Cagliari

Michele Mignani ha parlato a Sky Sport prima di Cagliari-Bari.

LE PAROLE – «Sto sempre in campo con la squadra fino alla fine. Di Cesare non ce l’ha fatta ma siamo tranquilli. Meritiamo di essere qui, è giusto giocarcela. Oggi dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo, non possiamo pensare al ritorno ma solo ad un impegno difficile che ci aspetta. Dobbiamo ripeterci. Lapadula Con un pizzico di fortuna possiamo fermarlo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG